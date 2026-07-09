Президент Румынии признал, что не видит выхода из политического кризиса в стране

«Я не чувствую, что вырисовывается решение», — сказал он на пресс-конференции в Анкаре. Ее стенограмма размещена на сайте президентской администрации. «У меня больше нет оснований ожидать, что определенное предложение [кандидатуры премьера] будет одобрено [парламентом], — отметил Дан. — Я не буду выдвигать кандидатуру премьера, у которого нет шансов получить поддержку большинства. Два прозвучавших в настоящее время предложения (лидер социал-демократов Сорин Гриндяну и европарламентарий-либерал Зигфрид Мурешан — прим. ТАСС) не имеют шансов собрать большинство».