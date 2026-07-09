Президент Румынии признал, что не видит выхода из политического кризиса в стране

БУХАРЕСТ, 9 июля. /ТАСС/. Президент Румынии Никушор Дан признал, что не видит выхода из политического кризиса, переживаемого страной, где уже больше двух месяцев не удается сформировать новое правительство.
«Я не чувствую, что вырисовывается решение», — сказал он на пресс-конференции в Анкаре. Ее стенограмма размещена на сайте президентской администрации. «У меня больше нет оснований ожидать, что определенное предложение [кандидатуры премьера] будет одобрено [парламентом], — отметил Дан. — Я не буду выдвигать кандидатуру премьера, у которого нет шансов получить поддержку большинства. Два прозвучавших в настоящее время предложения (лидер социал-демократов Сорин Гриндяну и европарламентарий-либерал Зигфрид Мурешан — прим. ТАСС) не имеют шансов собрать большинство».
Глава государства сообщил, что 13 июля проведет встречу с лидерами парламентских партий, в ходе которой хотел бы, чтобы «каждый из лидеров сказал, как он представляет себе большинство [которое поддержало бы будущее правительство]». «Парламентское большинство не у президента, а у партий в парламенте, и ответ должен прийти от лидеров парламентских партий», — напомнил он.
«Думаю, что все общество ждет, чтобы парламентские партии были разумными и пришли к согласию. Я не могу уточнить или оценить, когда будет достигнуто это согласие» — добавил Дан, уточнив, что не примет поддержки будущего правительства со стороны парламентариев от оппозиционного националистического Альянса за объединения румын.
Политический кризис начался в Румынии после того, как 20 апреля Социал-демократическая партия (СДП) приняла решение отказать в политической поддержке премьеру Илие Боложану (Национал-либеральная партия, НЛП) и отозвать своих министров из кабинета. В результате правительству был вынесен вотум недоверия. Попытки европарламентария Эуджена Томака и либерала Адриана Вешти образовать новый кабинет провалились. До этого у власти в стране находилась пестрая правящая коалиция в составе левоцентристской СДП, правоцентристских НЛП, Союза за спасение Румынии и Демократического союза венгров Румынии. Националистический Альянс за объединение румын был в оппозиции.