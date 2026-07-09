Лавров заявил о поддержке Нигера в борьбе со спонсируемым Западом терроризмом

С российской стороны «выражена поддержка суверенного курса действующих нигерских властей по обеспечению устойчивого развития, в том числе через борьбу с терроризмом, спонсируемым рядом западных стран, и укрепление безопасности в Нигере и Сахаро-Сахельском регионе в целом». Значительное внимание также уделено подготовке к третьему саммиту Россия — Африка, который состоится в конце октября в Москве.