Лавров заявил о поддержке Нигера в борьбе со спонсируемым Западом терроризмом

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россия поддерживает Нигер в борьбе с терроризмом, спонсируемым рядом западных стран. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встреч министра иностранных дел Сергея Лаврова с президентом этой страны Абдурахманом Чиани и главой дипведомства Бакари Яу Сангаре. Лавров в ходе визита в Ниамей принимал участие во вторых министерских консультациях Россия — Конфедерация государств Сахеля.
С российской стороны «выражена поддержка суверенного курса действующих нигерских властей по обеспечению устойчивого развития, в том числе через борьбу с терроризмом, спонсируемым рядом западных стран, и укрепление безопасности в Нигере и Сахаро-Сахельском регионе в целом». Значительное внимание также уделено подготовке к третьему саммиту Россия — Африка, который состоится в конце октября в Москве.
Кроме того, подтвержден настрой «на активизацию двустороннего сотрудничества в различных областях с акцентом на расширение взаимовыгодных связей в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, совершенствование договорно-правовой базы».
Стороны выступили за формирование «более справедливого многополярного мироустройства, опирающегося на верховенство международного права и центральную роль ООН». «Подчеркивалось неприятие неоколониальных практик и новых форм эксплуатации в контексте навязываемого Западом “порядка, основанного на правилах”, — информировали в министерстве. — Условлено укреплять координацию действий».