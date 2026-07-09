Макгрегор заявил, что Хабиб Нурмагомедов ничего не добился в спорте

«Хабиб ничего не добился в этом спорте. Он провёл 3 боев в UFC и три боя против соперников с именем. Он дрался со мной сразу после того, как я вылез с яхты, где творил всякие гадости. Я не дрался два года. Но я вернулся и провел четыре раунда с этим парнем», — приводит его слова Complex.