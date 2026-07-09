Макгрегор заявил, что Хабиб Нурмагомедов ничего не добился в спорте

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор подверг критике члена зала славы промоушена Хабиба Нурмагомедова.
«Хабиб ничего не добился в этом спорте. Он провёл 3 боев в UFC и три боя против соперников с именем. Он дрался со мной сразу после того, как я вылез с яхты, где творил всякие гадости. Я не дрался два года. Но я вернулся и провел четыре раунда с этим парнем», — приводит его слова Complex.
Он заявил, что Хабиб никогда не дрался в других дивизионах, не делал вес, и у него нет ни одного нокаута в боях с именитыми соперниками.
«Тогда этот парень был никем, и где он сейчас? Я его совсем не ценю. Махачев выше Хабиба. Он дрался в двух дивизионах и ещё в деле».
Напомним, что Нурмагомедов провёл 29 боёв в ММА, в которых одержал 29 побед. Он завершил спортивную карьеру в 2020 году.
Ранее тренер Махачева поддержал возможную организацию боя с Макгрегором.