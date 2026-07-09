Суд отказался вернуть имя Трампа на фасад Центра имени Кеннеди

Апелляционный суд США отказался возвращать имя Дональда Трампа на фасад Центра искусств имени Джона Кеннеди на период рассмотрения апелляции президента против решения о демонтаже данной надписи. Об этом свидетельствуют судебные документы.
Коллегия судей обосновала свое решение тем, что сторона Трампа не представила достаточных доказательств того, что демонтаж данной вывески нанесет «непоправимый ущерб».
Кроме того, судьи не приняли во внимание утверждение о том, что фонд не сможет привлекать дополнительные средства и будет вынужден вернуть уже полученные от спонсоров деньги.
Напомним, что в мае текущего года суд в Вашингтоне запретил Трампу переименовывать Центр Кеннеди в свою честь без одобрения Конгресса.
Ранее Трамп также показал видео, на котором к позолоченной версии монумента на горе Рашмор с изображениями четырех президентов США добавлено его собственное лицо.