Трамп пригрозил Ирану жёсткими последствиями за атаки на суда

Президент США Дональд Трамп назвал нанесённые американскими силами удары по иранской территории возмездием за якобы атаку на коммерческие суда и пообещал, что повторные инциденты приведут к гораздо более серьёзным последствиям.
Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.
«Это (атака на территорию Ирана. — RT) возмездие за вчерашние бомбардировки кораблей Ираном. Если это повторится, станет гораздо хуже», — предупредил Трамп.
Ранее Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.
Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило возобновление ударов по территории Ирана.