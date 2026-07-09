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Трамп пригрозил Ирану жёсткими последствиями за атаки на суда

Президент США Дональд Трамп назвал нанесённые американскими силами удары по иранской территории возмездием за якобы атаку на коммерческие суда и пообещал, что повторные инциденты приведут к гораздо более серьёзным последствиям.

Президент США Дональд Трамп назвал нанесённые американскими силами удары по иранской территории возмездием за якобы атаку на коммерческие суда и пообещал, что повторные инциденты приведут к гораздо более серьёзным последствиям.

Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

«Это (атака на территорию Ирана. — RT) возмездие за вчерашние бомбардировки кораблей Ираном. Если это повторится, станет гораздо хуже», — предупредил Трамп.

Ранее Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило возобновление ударов по территории Ирана.

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