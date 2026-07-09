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США начали процедуру исключения Сирии из списка спонсоров терроризма

Администрация США начала процесс исключения Сирии из списка государств — спонсоров терроризма. Решение может открыть для Дамаска новые возможности в сфере международной торговли и инвестиций, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Источник: Life.ru

По его словам, президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о намерении убрать Сирию из соответствующего перечня Госдепартамента. Теперь законодателям предстоит провести 45-дневную проверку представленных администрацией материалов и оценить основания для такого шага.

«Президент Трамп проинформировал Конгресс о намерении исключить Сирию из списка стран — спонсоров терроризма», — говорится в заявлении Рубио.

Госсекретарь отметил, что снятие этого статуса позволит расширить возможности для экономического сотрудничества с Сирией и привлечения иностранных инвестиций.

Сам Трамп заявил о планах исключить страну из списка во время встречи с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа на полях саммита НАТО в Анкаре.

В американский список стран — спонсоров терроризма сейчас входят Иран, КНДР, Куба и Сирия. Попадание в этот перечень позволяет Вашингтону вводить дополнительные ограничения против государств, компаний и физических лиц, связанных с указанными странами. Решение по Сирии станет серьёзным изменением подхода США к Дамаску после многих лет жёстких ограничений.

Ранее Life.ru писал, что взрывы в Дамаске у отеля Макрона связали с возможной провокацией ГУР Украины. Российские силовые структуры заявили, что взрывы рядом с местом пребывания президента Франции могли быть связаны с действиями украинской военной разведки. Целью операции могла быть попытка создать ситуацию с предупреждением французского лидера об угрозе.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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