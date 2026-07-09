США начали процедуру исключения Сирии из списка спонсоров терроризма

В американский список стран — спонсоров терроризма сейчас входят Иран, КНДР, Куба и Сирия. Попадание в этот перечень позволяет Вашингтону вводить дополнительные ограничения против государств, компаний и физических лиц, связанных с указанными странами. Решение по Сирии станет серьёзным изменением подхода США к Дамаску после многих лет жёстких ограничений.