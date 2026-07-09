Путин назвал временными проблемы с топливом в стране: что он сказал на совещании с кабмином

Российский лидер в ходе совещания поддержал несколько инициатив, направленных на ликвидацию кризиса на рынке топлива. Так, Владимир Путин оценил предложение по привлечению малого и среднего бизнеса к нефтепереработке и расширению сети топливообеспечения. Он также призвал крупные компании перейти к распределению ресурсов по широкой сети. Глава государства считает, что организациям не стоит концентрировать топливо у себя.