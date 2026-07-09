Путин назвал временными проблемы с топливом в стране: что он сказал на совещании с кабмином

В России сохраняется непростая ситуация на рынке топлива. Президент РФ Владимир Путин назвал трудности временными. Он обсудил текущую обстановку с кабмином в среду, 8 июля.
Как заявил Владимир Путин, киевский режим пытается сорвать сезон отпусков граждан РФ. Противник намерен дестабилизировать общество.
«Это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи», — оценил ситуацию глава государства.
Российский лидер в ходе совещания поддержал несколько инициатив, направленных на ликвидацию кризиса на рынке топлива. Так, Владимир Путин оценил предложение по привлечению малого и среднего бизнеса к нефтепереработке и расширению сети топливообеспечения. Он также призвал крупные компании перейти к распределению ресурсов по широкой сети. Глава государства считает, что организациям не стоит концентрировать топливо у себя.
«Большие компании, такие как “Роснефть”, активно работают и с малыми частными АЗС, работа должна дать результат», — заверил также Владимир Путин.
Президент поручил профильным ведомствам оперативнее принимать решения по обеспечению Крыма топливом, а не «проявлять готовность рассмотреть». Он, кроме того, подчеркнул, что страна должна обеспечить потребности госорганов и правоохранителей топливом. При этом граждане тоже не должны чувствовать проблем, указал российский лидер.
«Киев хочет нанести ущерб экономике РФ, но главное — создать нервозность в обществе», — сказал Владимир Путин. Он подчеркнул, что враг не достигнет своей цели.
Отчет по уже проделанной работе представил зампред правительства Александр Новак. Он признал, что противник предпринял несколько атак на НПЗ. Однако последствия устраняются. Вице-премьер перечислил меры по стабилизации ситуации на рынке топлива. Так, страна стала производить больше ресурса. Загрузка действующих НПЗ увеличена. РФ также перешла к быстрому восстановлению поврежденной энергетической инфраструктуры.
Ситуация с топливом в Крыму и Севастополе остается напряженной. Основной механизм продажи — выдача бензина по QR-кодам. В некоторых районах можно приобрести топливо свободно, они отмечены на картах.