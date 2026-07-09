Удары США по Чабахару привели к повреждению причалов и диспетчерской вышки

Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах на острове Абу-Муса в Персидском заливе в иранских городах Чабахар, Конарак, Сирик, Джаск и Бендер-Аббас. В последнем, как сообщал Mehr, ПВО вели огонь по вражеским целям в небе над городом.
«США и Израиль, атаковав прибрежный город Чабахар несколькими снарядами, причинили ущерб причалу Шахид Бехешти, причалу коменданта порта, а также диспетчерской вышке управления движением судов», — говорится в сообщении.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.