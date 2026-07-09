МВФ назвал главный риск для мировой экономики

Наиболее непосредственный риск для базового прогноза мировой экономики связан с событиями на Ближнем Востоке, говорится в «Мировом экономическом обзоре» (WEO) Международного валютного фонда (МВФ) за апрель 2026 года.
По оценке МВФ, существует высокая вероятность возобновления конфликта, что может усилить волатильность цен на сырьевые товары, нарушить цепочки поставок, ускорить рост цен и ужесточить финансовые условия.
В фонде также предупредили, что дальнейшая фрагментация мировой торговли способна негативно сказаться на объемах производства и повысить цены.
При этом в МВФ отметили, что если открытие Ормузского пролива «пройдет более гладко, чем предполагалось», и цены на сырьевые товары будут ниже относительно базового сценария, рост может оказаться выше, а инфляция — ниже.
В краткосрочной перспективе дополнительным фактором роста могут стать высокие инвестиции в искусственный интеллект или смягчение финансовых условий, которые способны частично компенсировать влияние геополитических рисков, фрагментации торговли и ограниченных возможностей для поддержки экономики.
В ночь на среду между Вашингтоном и Тегераном произошел один из самых масштабных обменов ударами с момента подписания мирного меморандума. Поводом стала иранская атака на три коммерческих судна в проливе — катарский танкер для перевозки СПГ Al Rekayyat, саудовский нефтяной танкер Wedyan и танкер Cyprus Prosperity, следовавший под флагом Либерии.
Иран после слов Трампа пригрозил, что в случае любых атак со стороны Соединенных Штатов немедленно перекроет Ормузский пролив и ответит на удары в «соотношении не менее двух к одному», сообщал иранский Press TV.
В ночь на четверг, 9 июля, США снова нанесли удар по Ирану.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».