Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В посольстве РФ заявили, что шведские власти были в истерики из-за решения МОК по россиянам

В посольстве РФ в Швеции прокомментировали решение МОК снять ограничения с российских атлетов.

В посольстве РФ в Швеции прокомментировали решение МОК снять ограничения с российских атлетов.

«Со стороны Олимпийского комитета Швеции и шведских правительственных кругов это решение вызвало форменную истерику. Это, впрочем, неудивительно: нынешняя политическая и спортивная элита страны забыла об истинных ценностях олимпийского движения, одним из оплотов которого когда-то была Швеция, и активно продвигает политику “двойных стандартов”, — говорится в сообщении посольства в соцсетях.

7 июля МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов. Добавим, что восстановление Олимпийского комитета России является временным. Ожидается, что оно станет постоянным после того, как будет признано соответствие РУСАДА кодексу WADA.

Ранее Роднина призвала не впадать в эйфорию после решения МОК снять санкции с россиян.