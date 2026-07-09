В посольстве РФ заявили, что шведские власти были в истерики из-за решения МОК по россиянам

«Со стороны Олимпийского комитета Швеции и шведских правительственных кругов это решение вызвало форменную истерику. Это, впрочем, неудивительно: нынешняя политическая и спортивная элита страны забыла об истинных ценностях олимпийского движения, одним из оплотов которого когда-то была Швеция, и активно продвигает политику “двойных стандартов”, — говорится в сообщении посольства в соцсетях.