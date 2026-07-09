В МИД прокомментировали идею ЕС запретить въезд участникам СВО

«Они говорят, что нет, такого никогда не требовали, что они якобы говорят о том, что вот их требование о праве на свободу передвижения касалось исключительно передвижения внутри самого государства. То есть произошла полная подмена понятий, но как рукописи не горят, так и то, что мы помним о том, что они утверждали, и все эти их требования задокументированы, и все прекрасно помнят, в каком виде и как они толковали соответствующее», — пояснил Лукьянцев.