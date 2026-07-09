Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД прокомментировали идею ЕС запретить въезд участникам СВО

МИД назвал дискриминацией запрет ЕС на визы для ветеранов российской армии.

Источник: © РИА Новости

ВЕНА, 9 июл — РИА Новости. Возможный запрет Евросоюза на визы для ветеранов российской армии будет являться дискриминацией, заявил РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

В начале июня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением запретить въезд в ЕС всем, кто служил в российской армии с 2022 года. Как сообщил в конце июня официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, в ЕС подготовят «целевые ограничительные визовые меры» в отношении россиян.

«Вопрос о допуске тех или иных граждан на свою территорию является внутренним делом с одной стороны государства, но как уже мы неоднократно подчеркивали, в том числе и в ходе сегодняшнего мероприятия, при обсуждении презентации нашего доклада, речь идет о том, что любое решение, которое государство принимает, оно не должно носить дискриминационного характера. И в данном случае совершенно очевидно, что такое решение носит именно дискриминационный характер», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и, как она ранее называлась, «Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе» (СБСЕ), когда только проводились изначальные встречи, когда принимался Хельсинский заключительный акт СБСЕ, то основное требование западных коллег — Соединенных Штатов Америки и европейских стран — было требование к Советскому Союзу о том, чтобы он ни в коем случае не нарушал право на свободу передвижения. То есть для них совершенно очевидна была необходима возможность свободно выезжать и въезжать, уточнил представитель МИД.

Сейчас же, по словам директора департамента, когда Москва напоминаем своим западным коллегам о том, что они нарушают свое же требование при создании СБСЕ и ОБСЕ, а именно — требование о соблюдении права на свободу передвижения, они очень любят полностью менять характер дискуссии.

«Они говорят, что нет, такого никогда не требовали, что они якобы говорят о том, что вот их требование о праве на свободу передвижения касалось исключительно передвижения внутри самого государства. То есть произошла полная подмена понятий, но как рукописи не горят, так и то, что мы помним о том, что они утверждали, и все эти их требования задокументированы, и все прекрасно помнят, в каком виде и как они толковали соответствующее», — пояснил Лукьянцев.

На вопрос, планирует ли российская сторона в рамках принципа взаимности ответить на такие меры, он отметил, что надо дождаться соответствующего решения, когда и если оно будет принято. «Не я принимаю соответствующее решение, но действительно в международном праве, в международных отношениях принцип взаимности никто не отменял, и он действует очень четко», — уточнил собеседник агентства.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше