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В городе на юго-востоке Ирана прогремели несколько взрывов

В городе Ираншахр на юго-востоке Ирана прогремели взрывы.

ТЕГЕРАН, 9 июл — РИА Новости. Несколько взрывов прозвучали в городе Ираншахр на юго-востоке Ирана, передает иранское агентство Mehr.

Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах на острове Абу-Муса в Персидском заливе, в иранских городах Чабахар, Конарак, Сирик, Джаск и Бендер-Аббас. В последнем, как сообщал Mehr, ПВО вела огонь по вражеским целям в небе над городом.

«Несколько минут назад ряд взрывов прогремел на севере и востоке города Ираншахр», — говорится в сообщении.

Подробности агентство не приводит.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.

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