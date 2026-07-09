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Лавров провел встречу с главой МИД Мали Анта Диопом

Лавров обсудил с главой МИД Мали сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел и и международного сотрудничества Республики Мали Шейхом Анта Диопом обсудил углубление доверительного политического диалога и координации действий на глобальной арене, а также дальнейшее тесное сотрудничество в противодействии терроризму, сообщили в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Ниамее провел двусторонние встречи с главами МИД стран, входящих в Альянс государств стран Сахеля (АГС).

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы российско-малийских отношений, носящих традиционно дружественный характер … Подтвержден настрой Москвы и Бамако на углубление доверительного политического диалога и координации действий на глобальной арене, дальнейшее тесное сотрудничество в противодействии терроризму», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

В министерстве отметили, что особое внимание на встрече уделялось наращиванию торгово-экономических и инвестиционных связей, реализации совместных проектов в энергетике, геологии, освоении запасов минерального сырья, а также в строительстве инфраструктуры и транспорта.

Кроме того, уточняется, что в ходе обмена мнениями по глобальным и региональным проблемам стороны выразили солидарную позицию в пользу формирования более справедливой многополярной модели мироустройства и неприятие неколониальных практик «коллективного Запада».

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