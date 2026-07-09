Лавров провел встречу с главой МИД Мали Анта Диопом

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел и и международного сотрудничества Республики Мали Шейхом Анта Диопом обсудил углубление доверительного политического диалога и координации действий на глобальной арене, а также дальнейшее тесное сотрудничество в противодействии терроризму, сообщили в МИД РФ.