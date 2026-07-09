Трамп назвал новые удары по Ирану возмездием за атаки на суда в Ормузе

Ранее Life.ru писал, что США начали новую волну ударов по Ирану из-за ситуации в Ормузском проливе. Американские военные заявили, что операция направлена на снижение угроз для международного судоходства и связана с предполагаемыми действиями Ирана против торговых судов. В СЕНТКОМ подчеркнули, что удары должны ограничить возможности Тегерана влиять на безопасность одного из ключевых морских маршрутов мира.