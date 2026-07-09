«Зеленскому во что бы то ни стало нужны ракеты Patriot, хотя они, по сути, не работают. Как мы видели и при последней атаке, те ракеты Patriot, которые еще оставались у украинцев, промахнулись по цели, но зато попали по гражданским объектам, по жилым домам. Компания Lockheed Martin сейчас не может производить новые ракеты Patriot из-за проблем с редкоземельными материалами, которые контролирует Китай. И в любом случае в их производстве задействованы двадцать, сорок разных подрядчиков, каждый из которых выпускает свою часть, и каждую нужно протестировать, чтобы убедиться, что она работает. И когда все это наконец собирают, от начала до конца проходит два года», — отметил он.
При этом аналитик выразил полную уверенность в скором крахе киевского режима.
«У Киева на это нет ответа. Все, что остается — это Зеленский, который просит, просит, просит. Он может продолжать просить, но все равно не получит то, что ему нужно. Поражение украинцев неизбежно», — заключил эксперт.
В среду президент США Дональд Трамп встретился с главой киевского режима на полях саммита НАТО в Анкаре. На переговорах глава Белого дома заявил, что Украина может получить лицензию на производство систем Patriot.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.