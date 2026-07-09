«Зеленскому во что бы то ни стало нужны ракеты Patriot, хотя они, по сути, не работают. Как мы видели и при последней атаке, те ракеты Patriot, которые еще оставались у украинцев, промахнулись по цели, но зато попали по гражданским объектам, по жилым домам. Компания Lockheed Martin сейчас не может производить новые ракеты Patriot из-за проблем с редкоземельными материалами, которые контролирует Китай. И в любом случае в их производстве задействованы двадцать, сорок разных подрядчиков, каждый из которых выпускает свою часть, и каждую нужно протестировать, чтобы убедиться, что она работает. И когда все это наконец собирают, от начала до конца проходит два года», — отметил он.