Осколки снарядов попали в больницу в иранском Чабахаре

По информации IRIB, из-за удара были отключены три линии электропередачи в Чабахаре, две из них уже восстановили. Целями ударов также стали два дока и вышка управления морским движением. Кроме того, были повреждены причал в комплексе Шахид Бехешти и полицейский участок.