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Роналду опубликовал первый пост после вылета Португалии с ЧМ-2026

Форвард сборной Португалии Криштану Роналду опубликовал первый пост после вылета команды с чемпионата мира по футболу 2026 года.

Форвард сборной Португалии Криштану Роналду опубликовал первый пост после вылета команды с чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Португалия навсегда», — написал он в соцсетях.

Напомним, что Португалия проиграла Испании (0:1) в ⅛ финала ЧМ-2026 и вылетела с турнира.

Напомним, что лучшим достижением Роналду на мундиалях остаётся четвёртое место в 2006 году. После этого команда с ним в составе не проходила далее ¼ финала.

Ранее Роналду заявил, что не будет принимать решений сгоряча после вылета с ЧМ-2026.