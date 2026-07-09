Роналду опубликовал первый пост после вылета Португалии с ЧМ-2026

Форвард сборной Португалии Криштану Роналду опубликовал первый пост после вылета команды с чемпионата мира по футболу 2026 года.
«Португалия навсегда», — написал он в соцсетях.
Напомним, что Португалия проиграла Испании (0:1) в ⅛ финала ЧМ-2026 и вылетела с турнира.
Напомним, что лучшим достижением Роналду на мундиалях остаётся четвёртое место в 2006 году. После этого команда с ним в составе не проходила далее ¼ финала.
Ранее Роналду заявил, что не будет принимать решений сгоряча после вылета с ЧМ-2026.