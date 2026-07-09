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В ЕС выступили против нового кластера переговоров о вступлении Сербии

Восемь стран ЕС выступили против переговоров о вступлении Сербии в блок.

Источник: © РИА Новости

БРЮССЕЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Восемь стран Евросоюза выступили против предложения Еврокомиссии открыть новый кластер переговоров о вступлении Сербии в объединение, сообщает издание Euractiv.

По данным издания, послы Бельгии, Болгарии, Хорватии, Эстонии, Финляндии, Литвы, Нидерландов и Швеции выразили несогласие с открытием третьего переговорного кластера, предполагающего гармонизацию законодательство страны-кандидата со стандартами внутреннего рынка ЕС.

Еще три страны — Дания, Латвия и Люксембург — заняли менее жесткую позицию, однако также выразили сомнения в том, что Белград выполнил необходимые для открытия кластера требования, включая борьбу с коррупцией и обеспечение свободы средств массовой информации.

Президент Сербии Александр Вучич во вторник заявил, что не испытывает оптимизма по поводу быстрого вступления в ЕС Сербии и других государств-кандидатов.

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