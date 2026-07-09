В аэропорту в Ираншахре в Иране прогремел взрыв

ТЕГЕРАН, 9 июл — РИА Новости. Взрыв произошел в здании и на взлетной полосе аэропорта в городе Ираншахр на юго-востоке Ирана, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.
Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах на острове Абу-Муса в Персидском заливе, в иранских городах Ираншахр, Чабахар, Конарак, Сирик, Джаск и Бендер-Аббас. В последнем, как передавало агентство Mehr, силы ПВО вели огонь по вражеским целям в небе над городом.
«Местные источники сообщают о взрыве в здании и на взлетной полосе аэропорта в городе Ираншахр, оттуда идет дым», — говорится в сообщении IRIB.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.