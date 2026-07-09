РФ и страны Сахеля указали на сговор Украины и Франции с террористами

«Стороны констатировали причастность внешних государственных игроков к скоординированной варварской агрессии, а также экономическому и медийному терроризму на пространстве АГС, в том числе преступный сговор между Украиной, Францией, некоторыми другими странами и террористическими группировками, орудующими в Сахеле», — сказано в документе.