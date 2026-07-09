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РФ и страны Сахеля указали на сговор Украины и Франции с террористами

Россия выразила готовность содействовать укреплению возможностей ВС государств Сахеля.

Источник: Комсомольская правда

РФ и страны Сахеля указали на сговор между Украиной и рядом западных стран с террористическими группировками. Это отмечается в совместном заявлении, принятом по итогам консультаций глав МИД РФ и Альянса государств Сахеля.

«Стороны констатировали причастность внешних государственных игроков к скоординированной варварской агрессии, а также экономическому и медийному терроризму на пространстве АГС, в том числе преступный сговор между Украиной, Францией, некоторыми другими странами и террористическими группировками, орудующими в Сахеле», — сказано в документе.

При этом РФ выразила готовность содействовать укреплению оперативных возможностей ВС государств Сахеля.

Напомним, в 2025 году главы Минобороны РФ и стран Сахеля подписали меморандумы о взаимопонимании.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Киев совершает теракты, чтобы создать проблемы РФ и всему миру.

Политик Виктор Медведчук также считает, что Запад превратил Украину в государство-террориста, угрожающее Европе.

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