РФ и страны Сахеля указали на сговор между Украиной и рядом западных стран с террористическими группировками. Это отмечается в совместном заявлении, принятом по итогам консультаций глав МИД РФ и Альянса государств Сахеля.
«Стороны констатировали причастность внешних государственных игроков к скоординированной варварской агрессии, а также экономическому и медийному терроризму на пространстве АГС, в том числе преступный сговор между Украиной, Францией, некоторыми другими странами и террористическими группировками, орудующими в Сахеле», — сказано в документе.
При этом РФ выразила готовность содействовать укреплению оперативных возможностей ВС государств Сахеля.
Напомним, в 2025 году главы Минобороны РФ и стран Сахеля подписали меморандумы о взаимопонимании.
Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Киев совершает теракты, чтобы создать проблемы РФ и всему миру.
Политик Виктор Медведчук также считает, что Запад превратил Украину в государство-террориста, угрожающее Европе.