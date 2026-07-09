Производство ракет Patriot займет у Киева годы, пишут СМИ

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Предполагаемое производство собственных ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot займет у Украины годы и будет сопряжено с рядом проблем, включая сложность сборки двигателей и необходимость выстраивать новые цепочки поставок, передает агентство Блумберг со ссылкой на экспертов.
В среду американский президент Дональд Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ЗРК Patriot. По его словам, Украина сможет быстро производить перехватчики Patriot, когда получит объяснения, как это делать.
«(Реализовать — ред.) сделанное в среду предложение президента США Дональда Трампа о том, что он разрешит Украине… производить собственные перехватчики Patriot, будет непросто и не быстро», — передает агентство.
По словам эксперта отдела экономики Блумберг Бекки Вассер, производство одной ракеты Patriot занимает годы, и в краткосрочной перспективе они Киеву не помогут. Как отмечает агентство, открытие нового производства ракет потребует особого оборудования и подготовки, на что также понадобится время.
Как передает Блумберг, некоторые детали ракет, например, их корпус, относительны просты в изготовлении, но ряд других — наоборот.
«(Производство — ред.) твердотопливных ракетных двигателей правильной мощности и стабильного качества будет намного труднее, так же, как и небольших рулевых двигателей (ракет — ред.) PAC-3… Мало какие из этих деталей можно найти в готовом виде, если такие вообще есть», — говорится в материале агентства.
По словам старшего научного сотрудника американского аналитического центра Stimson Center Келли Гриеко, американское производство ракет Patriot уже ограничено проблемами с цепочками поставок. Даже если Украина построит завод, ей потребуется наладить сеть поставщиков, что является трудной задачей, добавляет она.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.