Взрывы прогремели в Ираншахре на юго-востоке Ирана

Несколько взрывов прозвучали в городе Ираншахр на юго-востоке Ирана.
Об этом сообщает Mehr.
«Несколько минут назад ряд взрывов прогремел на севере и востоке публикации Ираншахр», — говорится в публикации.
Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило возобновление ударов по территории Ирана.
Иранские СМИ сообщают о взрывах в городе Сирик на юге страны. Также поступает информация о взрывах в Бендер-Аббасе.
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