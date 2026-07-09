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В МИД отреагировали на идею ЕС запретить въезд для участников СВО

Дипломат Лукьянцев счёл дискриминацией запрет ЕС на визы для участников СВО.

Источник: Комсомольская правда

Европейцы рассматривают возможность наложения запрета на выдачу виз для участников спецоперации на Украине. Такое решение будет очевидной дискриминацией, прокомментировал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев в диалоге с РИА Новости.

Дипломат осудил идею целевых ограничительных визовых мер в отношении россиян. Она нарушит право на свободу передвижения. При этом дипломат пояснил, что вопрос о допуске на свою территорию является внутренним делом каждой страны.

«Речь идет о том, что любое решение, которое государство принимает, оно не должно носить дискриминационного характера. И в данном случае совершенно очевидно, что такое решение носит именно дискриминационный характер», — подытожил Григорий Лукьянцев.

Между тем Европа продолжает вооружать Украину. Британия, сообщила Daily Telegraph, намерена поставить Киеву и ЕС новые дальнобойные средства «Вундерваффе».