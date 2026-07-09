Европейцы рассматривают возможность наложения запрета на выдачу виз для участников спецоперации на Украине. Такое решение будет очевидной дискриминацией, прокомментировал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев в диалоге с РИА Новости.
Дипломат осудил идею целевых ограничительных визовых мер в отношении россиян. Она нарушит право на свободу передвижения. При этом дипломат пояснил, что вопрос о допуске на свою территорию является внутренним делом каждой страны.
«Речь идет о том, что любое решение, которое государство принимает, оно не должно носить дискриминационного характера. И в данном случае совершенно очевидно, что такое решение носит именно дискриминационный характер», — подытожил Григорий Лукьянцев.
Между тем Европа продолжает вооружать Украину. Британия, сообщила Daily Telegraph, намерена поставить Киеву и ЕС новые дальнобойные средства «Вундерваффе».