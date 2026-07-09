Тетюхин — о допуске волейболистов: справедливость должна была восторжествовать

Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин прокомментировал решение FIVB допустить российских волейболистов к международным турнирам.
«Как мы всегда и говорили, справедливость должна была восторжествовать. Многие годы главным девизом олимпийского движения было: “Спорт вне политики”. В последние годы, к большому сожалению, политизированность была огромная. Сейчас мы все рады», — приводит его слова СЭ.
8 июля FIVB объявила, что разрешила российским клубам и сборным участвовать в международных турнирах.
Сборные России также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое команды имели на момент заморозки рейтинговых баллов по решению Административного совета FIVB.
За день до этого МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
Ранее сообщалось, что в Госдуме рады решению FIVB допустить российских волейболистов к мировым турнирам.