Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тетюхин — о допуске волейболистов: справедливость должна была восторжествовать

Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин прокомментировал решение FIVB допустить российских волейболистов к международным турнирам.

Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин прокомментировал решение FIVB допустить российских волейболистов к международным турнирам.

«Как мы всегда и говорили, справедливость должна была восторжествовать. Многие годы главным девизом олимпийского движения было: “Спорт вне политики”. В последние годы, к большому сожалению, политизированность была огромная. Сейчас мы все рады», — приводит его слова СЭ.

8 июля FIVB объявила, что разрешила российским клубам и сборным участвовать в международных турнирах.

Сборные России также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое команды имели на момент заморозки рейтинговых баллов по решению Административного совета FIVB.

За день до этого МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рады решению FIVB допустить российских волейболистов к мировым турнирам.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше