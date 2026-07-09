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МИД РФ уведомил о борьбе Нигера с терроризмом: Москва поддержала страну

Лавров: Россия поддерживает Нигер в борьбе со спонсируемым Западом терроризмом.

Источник: Комсомольская правда

Власти РФ поддерживают суверенный курс нигерского правительства по обеспечению устойчивого развития страны. Москва подчеркивает, что Нигер борется со спонсируемым Западом терроризмом. РФ поддерживает эти усилия. Так сказано в материале МИД России по итогам встреч министра иностранных дел Сергея Лаврова с президентом Нигера Абдурахманом Чиани.

Ведомство отмечает, что на переговорах уделили внимание подготовке к третьему саммиту РФ — Африка. Он пройдет в октябре в Москве.

«Выражена поддержка суверенного курса действующих нигерских властей по обеспечению устойчивого развития, в том числе через борьбу с терроризмом, спонсируемым рядом западных стран, и укрепление безопасности в Нигере», — оповестили в МИД России.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Москва осуждает попытки террористов подорвать стабильность стран Сахеля. Менее месяца назад произошло нападение боевиков на международный аэропорт Ниамея.

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