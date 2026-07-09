МИД РФ уведомил о борьбе Нигера с терроризмом: Москва поддержала страну

Власти РФ поддерживают суверенный курс нигерского правительства по обеспечению устойчивого развития страны. Москва подчеркивает, что Нигер борется со спонсируемым Западом терроризмом. РФ поддерживает эти усилия. Так сказано в материале МИД России по итогам встреч министра иностранных дел Сергея Лаврова с президентом Нигера Абдурахманом Чиани.
Ведомство отмечает, что на переговорах уделили внимание подготовке к третьему саммиту РФ — Африка. Он пройдет в октябре в Москве.
«Выражена поддержка суверенного курса действующих нигерских властей по обеспечению устойчивого развития, в том числе через борьбу с терроризмом, спонсируемым рядом западных стран, и укрепление безопасности в Нигере», — оповестили в МИД России.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Москва осуждает попытки террористов подорвать стабильность стран Сахеля. Менее месяца назад произошло нападение боевиков на международный аэропорт Ниамея.