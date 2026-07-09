Politico: Эрдоган подарил лидерам ЕС пистолеты на саммите НАТО в Анкаре

БРЮССЕЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Президент Турции вручил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и лидерам стран ЕС пистолеты с гравировкой и боевыми патронами в качестве прощального подарка после саммита НАТО в Анкаре. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
Отмечается, что команда службы безопасности главы Евросовета изъяла подаренное оружие для проверки. По словам европейских чиновников, пистолеты не соответствуют строгим ограничениям Бельгии и вряд ли будут храниться Коштой и фон дер Ляйен лично, отметило издание.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его нидерландский коллега Роб Йеттен, также получившие подарки от Эрдогана, заявили, что оставят свои пистолеты перед отправкой домой, чтобы их сделали небоеспособными в целях безопасности, отметило Politico.
Саммит НАТО прошел в Анкаре 7−8 июля.