Киеву предрекли годы на запуск выпуска перехватчиков Patriot

По оценке эксперта отдела экономики Bloomberg Бекки Вассер, производство одной ракеты Patriot занимает несколько лет, поэтому в краткосрочной перспективе такие мощности не помогут Киеву. Кроме того, открытие нового завода потребует специального оборудования и подготовки персонала — на это также уйдет время.