Взрыв прогремел в аэропорту Ираншахра

Взрыв произошёл в здании и на взлётно-посадочной полосе аэропорта города Ираншахр.
Об этом сообщает IRIB со ссылкой на местные источники.
По их данным, над аэропортом поднимается дым.
«Местные источники сообщают о взрыве в здании и на взлётно-посадочной полосе аэропорта Ираншахр, в небе сейчас видно облако дыма», — передаёт телеканал.
Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило возобновление ударов по территории Ирана.
Иранские СМИ сообщают о взрывах в городе Сирик на юге страны. Также поступает информация о взрывах в Бендер-Аббасе.