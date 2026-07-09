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Взрыв прогремел в аэропорту Ираншахра

Взрыв произошёл в здании и на взлётно-посадочной полосе аэропорта города Ираншахр.

Источник: RT на русском

Взрыв произошёл в здании и на взлётно-посадочной полосе аэропорта города Ираншахр.

Об этом сообщает IRIB со ссылкой на местные источники.

По их данным, над аэропортом поднимается дым.

«Местные источники сообщают о взрыве в здании и на взлётно-посадочной полосе аэропорта Ираншахр, в небе сейчас видно облако дыма», — передаёт телеканал.

Ранее президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило возобновление ударов по территории Ирана.

Иранские СМИ сообщают о взрывах в городе Сирик на юге страны. Также поступает информация о взрывах в Бендер-Аббасе.

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