IBSF приняла к сведению новые рекомендации МОК по вопросу допуска россиян

Во вторник, 7 июля, МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов. Добавим, что восстановление Олимпийского комитета России является временным. Ожидается, что оно станет постоянным после того, как будет признано соответствие РУСАДА кодексу WADA.