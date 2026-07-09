IBSF приняла к сведению новые рекомендации МОК по вопросу допуска россиян

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла к сведению рекомендации МОК в отношении допуска российских спортсменов.
«IBSF принимает к сведению недавнее решение МОК, а также тот факт, что прежние рекомендации международным федерациям касательно участия российских спортсменов более не действуют», — приводит заявление ТАСС.
В IBSF отметили, что теперь пересмотрят свои уставные документы, правила и регламенты, чтобы определить надлежащий порядок действий.
Во вторник, 7 июля, МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов. Добавим, что восстановление Олимпийского комитета России является временным. Ожидается, что оно станет постоянным после того, как будет признано соответствие РУСАДА кодексу WADA.
Ранее Пегов рассказал о тяжёлом финансовом положении Международной федерации бобслея и скелетона.