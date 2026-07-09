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Трамп требует рассмотрения Верховным судом запрета на гражданство по рождению

Президент США заявил, что эта ошибка приведет к уничтожению Америки.

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться повторного рассмотрения Верховным судом вопроса об ограничении права на предоставление гражданства по месту рождения. Соответствующую публикацию он разместил в среду в Truth Social.

Американский лидер в очередной раз подверг критике решение Верховного суда страны, который ранее признал неконституционным его указ об ограничении этого права. При этом он назвал мошеннической и преступной схему, при которой на американское гражданство могут претендовать члены семьи ребенка, родившегося на территории США.

«Я буду немедленно просить о пересмотре [этого дела] Верховным судом. Если [Верховный суд] не изменит свое бессмысленное решение, эта ошибка приведет к уничтожению Америки», — заявил Трамп.

Указ об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения Трамп подписал после своей инаугурации 20 января 2025 года. Он давал указание государственным ведомствам отказывать в предоставлении гражданства рожденным в США детям, родители которых пребывают там незаконно, а также в том случае, если мать новорожденного въехала в страну на временных основаниях, в том числе в рамках безвизового режима с другим государством или по учебной, рабочей или туристической визе, а отец не является американским гражданином или обладателем вида на жительство в США.

Конституционная поправка о праве на гражданство по рождению была принята после Гражданской войны в США (1861−1865), благодаря чему было отменено решение Верховного суда 1857 года, отрицавшее право афроамериканцев на гражданство.

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