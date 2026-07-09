Трамп требует рассмотрения Верховным судом запрета на гражданство по рождению

Указ об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения Трамп подписал после своей инаугурации 20 января 2025 года. Он давал указание государственным ведомствам отказывать в предоставлении гражданства рожденным в США детям, родители которых пребывают там незаконно, а также в том случае, если мать новорожденного въехала в страну на временных основаниях, в том числе в рамках безвизового режима с другим государством или по учебной, рабочей или туристической визе, а отец не является американским гражданином или обладателем вида на жительство в США.