Церемонию похорон Хаменеи в Мешхеде отложили из-за задержки мероприятий в Ираке

«В связи с массовыми и торжественными прощаниями с погибшим лидером Али Хаменеи, которые наблюдались в иракских городах Наджаф и Кербела, прибытие гроба с останками Хаменеи в Мешхед было отложено», — говорится в заявлении комитета, которое привел новостной портал Baghdad today. В нем указывается, что «церемония [в Мешхеде] состоится в четверг, в 14:00 по местному времени (совпадает с мск)». Комитет подтвердил, что «прощание и похоронное шествие с гробом погибшего лидера Ирана начнется с главной улицы Мешхеда в направлении мавзолея имама Резы, где и будет погребен Али Хаменеи».