Церемонию похорон Хаменеи в Мешхеде отложили из-за задержки мероприятий в Ираке

РАБАТ, 9 июля. /ТАСС/. Церемония похорон погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, которая, как предполагалась, должна была начаться ранним утром 9 июля в иранском городе Мешхед, отложена до вечера того же дня из-за задержки траурных мероприятий, проходивших в соседнем Ираке. Об этом сообщили в комитете по организации траурных мероприятий, связанных с прощанием с Хаменеи.
«В связи с массовыми и торжественными прощаниями с погибшим лидером Али Хаменеи, которые наблюдались в иракских городах Наджаф и Кербела, прибытие гроба с останками Хаменеи в Мешхед было отложено», — говорится в заявлении комитета, которое привел новостной портал Baghdad today. В нем указывается, что «церемония [в Мешхеде] состоится в четверг, в 14:00 по местному времени (совпадает с мск)». Комитет подтвердил, что «прощание и похоронное шествие с гробом погибшего лидера Ирана начнется с главной улицы Мешхеда в направлении мавзолея имама Резы, где и будет погребен Али Хаменеи».
Ранее сообщалось, что церемония прощания с Хаменеи, которая проходила в иракской Кербеле, задержалась на несколько часов из-за толп людей, вышедших на улицы города для участия в траурном шествии. По данным штаба отрядов шиитского народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», которые задействованы в обеспечении порядка в ходе траурных мероприятий в городе, в церемониях прощания с бывшим верховным лидером Ирана в Кербеле участвовали более 4 млн человек.
Как сообщал комитет по делам религии провинции Кербела, после завершения траурных мероприятий гроб с телом Хаменеи будет вновь доставлен в иракский Наджаф, а оттуда транспортирован на территорию Ирана, в город Мешхед. Администрация аэропорта Наджафа рассчитывала, что вылет спецрейса состоится между 21:00 и 23:00 по местному времени (совпадает с мск).