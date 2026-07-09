Эрдоган подарил лидерам ЕС боевые пистолеты с патронами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган преподнес председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также главе Евросовета Антониу Коште и ряду других европейских лидеров пистолеты с гравировкой и боевыми патронами. Подарки были вручены по окончании саммита НАТО, прошедшего в Анкаре 7−8 июля, сообщает Politico со ссылкой на источники.
Охрана главы Евросовета изъяла выданное оружие для проверки. По словам европейских чиновников, эти пистолеты не соответствуют весьма строгим ограничениям Бельгии, где располагаются институты ЕС. Как отмечает издание, маловероятно, что Кошт и фон дер Ляйен оставят их у себя.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, его нидерландский коллега Роб Йеттен, тоже попавшие в число награжденных, приняли решение не забирать подарки с собой. Они оставят пистолеты перед вылетом, чтобы в целях безопасности их привели в небоеспособное состояние, передает Politico.
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