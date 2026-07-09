Мельникова — о США: когда живёшь в России, кажется, что мир везде такой же безопасный

«Мне говорили, что Чикаго — криминальный город. Я почувствовала это на своём опыте. Однажды в магазине я открыла кошелёк, а там лежало несколько сотен долларов. Продавец мне прямо сказал: “Ты что, с ума сошла с такими деньгами ходить в Чикаго?” Я даже испугалась! Когда живёшь в России, кажется, что мир везде такой же безопасный. В Москве ты не боишься, что у тебя кто-то что-то сворует», — написала она в соцсетях.