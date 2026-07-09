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Мельникова — о США: когда живёшь в России, кажется, что мир везде такой же безопасный

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что не чувствовала себя в безопасности в Чикаго.

Источник: RT на русском

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что не чувствовала себя в безопасности в Чикаго.

«Мне говорили, что Чикаго — криминальный город. Я почувствовала это на своём опыте. Однажды в магазине я открыла кошелёк, а там лежало несколько сотен долларов. Продавец мне прямо сказал: “Ты что, с ума сошла с такими деньгами ходить в Чикаго?” Я даже испугалась! Когда живёшь в России, кажется, что мир везде такой же безопасный. В Москве ты не боишься, что у тебя кто-то что-то сворует», — написала она в соцсетях.

Она призналась, что в Чикаго у неё возникало неприятное ощущение небезопасности, к которому она «совсем не привыкла».

Мельникова — олимпийская чемпионка в командном турнире, двукратная чемпионка мира в личном многоборье, чемпионка мира в опорном прыжке.

Ранее Мельникова объяснила, почему ей не понравилась кухня в США.

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