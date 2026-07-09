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Трамп назвал новые удары по Ирану возмездием за якобы атаки на суда

Трамп назвал удары по Ирану ответом на якобы атаки против судов и пригрозил, что будет хуже.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что новые удары по Ирану представляют собой ответную реакцию на якобы осуществлённые иранскими силами атаки против морских судов. Это сообщение он разместил в социальной сети Truth Social.

«Это возмездие за вчерашние бомбардировки кораблей Ираном», — написал глава Белого дома.

Также он предупредил, что в случае повторения подобных инцидентов последуют более серьёзные последствия.

При этом глава США сопроводил своё сообщение фотографией, предположительно, изображающей горящий объект на территории Ирана.

Накануне Трамп также сообщил, что Тегеран якобы рассматривает его как приоритетную мишень для ликвидации.

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