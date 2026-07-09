Трамп назвал новые удары по Ирану возмездием за якобы атаки на суда

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что новые удары по Ирану представляют собой ответную реакцию на якобы осуществлённые иранскими силами атаки против морских судов. Это сообщение он разместил в социальной сети Truth Social.
«Это возмездие за вчерашние бомбардировки кораблей Ираном», — написал глава Белого дома.
Также он предупредил, что в случае повторения подобных инцидентов последуют более серьёзные последствия.
Накануне Трамп также сообщил, что Тегеран якобы рассматривает его как приоритетную мишень для ликвидации.
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