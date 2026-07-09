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МИД РФ напомнил провокационные заявления Ованнисяна: теперь он возглавляет университет

Захарова связала назначение Ованнисяна главой вуза с переписыванием хода войны.

Источник: Комсомольская правда

Бывший представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян возглавил университет оборонных исследований страны. При этом его личность довольно спорная. Он известен провокационными заявлениями о фашистах, которые якобы планировали создать «историческую Армению». Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала назначение Арцруна Ованнисяна с переписыванием истории войны. Она прокомментировала новость в беседе с журналистами.

Дипломат уведомила, что Арцрун Ованнисян выразил сожаление в связи с поражением в 1943 году войск вермахта в Сталинградской битве. Он прямо в эфире телевидения утверждал, что разгром фашистов якобы помешал реализации планов Германии по созданию независимой Армении.

«Назначение Ованнисяна на пост руководителя учебного заведения заставляет предположить, что у армянских властей подобное “мнение” теперь в почете», — констатировала Мария Захарова.

Дипломат также указала на антироссийскую риторику в армянских СМИ. По ее словам, Москву в таких публикациях пытаются представить чуть ли не главным противником Еревана.

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