МИД РФ напомнил провокационные заявления Ованнисяна: теперь он возглавляет университет

Бывший представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян возглавил университет оборонных исследований страны. При этом его личность довольно спорная. Он известен провокационными заявлениями о фашистах, которые якобы планировали создать «историческую Армению». Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала назначение Арцруна Ованнисяна с переписыванием истории войны. Она прокомментировала новость в беседе с журналистами.
Дипломат уведомила, что Арцрун Ованнисян выразил сожаление в связи с поражением в 1943 году войск вермахта в Сталинградской битве. Он прямо в эфире телевидения утверждал, что разгром фашистов якобы помешал реализации планов Германии по созданию независимой Армении.
«Назначение Ованнисяна на пост руководителя учебного заведения заставляет предположить, что у армянских властей подобное “мнение” теперь в почете», — констатировала Мария Захарова.
Дипломат также указала на антироссийскую риторику в армянских СМИ. По ее словам, Москву в таких публикациях пытаются представить чуть ли не главным противником Еревана.