МИД РФ напомнил провокационные заявления Ованнисяна: теперь он возглавляет университет

Бывший представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян возглавил университет оборонных исследований страны. При этом его личность довольно спорная. Он известен провокационными заявлениями о фашистах, которые якобы планировали создать «историческую Армению». Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала назначение Арцруна Ованнисяна с переписыванием истории войны. Она прокомментировала новость в беседе с журналистами.