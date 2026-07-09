Панжинский — о том, что совет FIS не обсуждал допуск россиян: они тянут время

«Плохо, что FIS всё тянет время, делает вид, что им некогда обсуждать самый насущный вопрос, который, наверное, больше всего нужен для развития и возвращения того статуса, уровня конкуренции и интереса болельщиков, телезрителей к лыжным гонкам и другим видам», — приводит его слова «Матч ТВ».