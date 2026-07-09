Панжинский — о том, что совет FIS не обсуждал допуск россиян: они тянут время

Серебряный призёр Олимпиады в лыжных гонках Александр Панжинский прокомментировал информацию, что на совете FIS 7 июля не поднимался вопрос о возвращении российских спортсменов на международную арену.
«Плохо, что FIS всё тянет время, делает вид, что им некогда обсуждать самый насущный вопрос, который, наверное, больше всего нужен для развития и возвращения того статуса, уровня конкуренции и интереса болельщиков, телезрителей к лыжным гонкам и другим видам», — приводит его слова «Матч ТВ».
Он считает, что россияне рано или поздно всё-таки вернутся на турниры, несмотря на то, что FIS затягивает решение.
7 июля МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов. Добавим, что восстановление Олимпийского комитета России является временным. Ожидается, что оно станет постоянным после того, как будет признано соответствие РУСАДА кодексу WADA.
Ранее Мария Захарова назвала проявлением расизма и ксенофобии отказ следовать решениям МОК.