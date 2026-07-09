Трамп связал вывод войск из Европы с Гренландией и Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что дополнительный вывод американских военных из Европы будет зависеть от развития ситуации вокруг Гренландии и Ирана.
Об этом американский лидер сказал журналистам.
По его словам, именно эти два фактора станут определяющими при принятии дальнейших решений о военном присутствии.
«Многое будет зависеть от Гренландии… и многое зависит от Ирана», — заявил Трамп.
Ранее Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.
Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило возобновление ударов по территории Ирана.