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Трамп связал вывод войск из Европы с Гренландией и Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что дополнительный вывод американских военных из Европы будет зависеть от развития ситуации вокруг Гренландии и Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что дополнительный вывод американских военных из Европы будет зависеть от развития ситуации вокруг Гренландии и Ирана.

Об этом американский лидер сказал журналистам.

По его словам, именно эти два фактора станут определяющими при принятии дальнейших решений о военном присутствии.

«Многое будет зависеть от Гренландии… и многое зависит от Ирана», — заявил Трамп.

Ранее Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило возобновление ударов по территории Ирана.

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