Карл III помиловал казненную более 70 лет назад в Великобритании женщину

Отмечается, что ходатайство о помиловании было подано четырьмя внуками Эллис, которые считают, что преступление было обусловлено случаями домашнего насилия и нанесенных ей мужем травм и другими обстоятельствами, не учтенными в ходе судебных разбирательств. По современному законодательству Великобритании Эллис могла бы заявить о снижении дееспособности, ввиду чего ее обвинительный приговор нужно было бы рассматривать как непредумышленное убийство, говорится в заявлении.