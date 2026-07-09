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Карл III помиловал казненную более 70 лет назад в Великобритании женщину

Король Великобритании заявил, что в современном правовом поле исход мог бы быть иным.

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III помиловал Рут Эллис — последнюю казненную в Соединенном Королевстве более 70 лет назад женщину. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства страны.

Решение Карла III об условном помиловании Эллис заменяет смертную казнь на пожизненное заключение и признает, что в современном правовом поле Британии «исход мог бы быть иным».

Рут Эллис была приговорена к смертной казни через повешение в 1955 году за убийство своего мужа Дэвида Бейкли, апелляция на тот момент не подавалась.

«Сегодняшнее условное помилование — это акт милосердия. Мы надеемся, что оно принесет хоть какое-то утешение семье Рут. Мы не можем изменить то, что произошло 70 лет назад. Но мы можем признать, что это был исключительный случай», — заявил министр юстиций Великобритании Дэвид Ламми.

Отмечается, что ходатайство о помиловании было подано четырьмя внуками Эллис, которые считают, что преступление было обусловлено случаями домашнего насилия и нанесенных ей мужем травм и другими обстоятельствами, не учтенными в ходе судебных разбирательств. По современному законодательству Великобритании Эллис могла бы заявить о снижении дееспособности, ввиду чего ее обвинительный приговор нужно было бы рассматривать как непредумышленное убийство, говорится в заявлении.

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