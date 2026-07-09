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Глава МВД РФ выступил на саммите полиций ООН в Нью-Йорке

Россия остаётся ответственным участником системы поддержания глобальной безопасности и последовательно выступает за сохранение центральной роли ООН.

Россия остаётся ответственным участником системы поддержания глобальной безопасности и последовательно выступает за сохранение центральной роли ООН. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на Пятом саммите начальников полиций государств-членов ООН в Нью-Йорке. Текст выступления опубликован на сайте ведомства.

Министр отметил, что расширение географии региональных конфликтов влечёт за собой рост угроз терроризма, организованной преступности, незаконного оборота наркотиков, торговли оружием и людьми. В этих условиях, по его словам, требуется укрепление международного сотрудничества в противодействии трансграничной преступности.

Колокольцев прибыл в Нью-Йорк 7 июля. В рамках саммита он провёл встречи с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа, министром внутренних дел и контроля за наркотиками Пакистана Мохсином Накви, а также с главой МВД и по парламентским делам Шри-Ланки Виджепалой Анандой и генеральным инспектором полиции этой страны Вирасурией Приянтой.

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