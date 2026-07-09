Глава МВД РФ выступил на саммите полиций ООН в Нью-Йорке

Колокольцев прибыл в Нью-Йорк 7 июля. В рамках саммита он провёл встречи с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа, министром внутренних дел и контроля за наркотиками Пакистана Мохсином Накви, а также с главой МВД и по парламентским делам Шри-Ланки Виджепалой Анандой и генеральным инспектором полиции этой страны Вирасурией Приянтой.