Иранцы требуют скорой мести за смерть Али Хаменеи

МЕШХЕД, 9 июля. /ТАСС/. Иранские паломники, пришедшие в Мешхед проводить в последний путь погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, требуют скорой мести за его убийство, передает корреспондент ТАСС.
«В самое ближайшее время мы обязательно отомстим за него», — выразил уверенность иранский инженер, приехавший в Мешхед из соседнего города, чтобы проститься с Хаменеи.
Журналист иранского агентства Khabarfori Акбарпур убежден, что по заветам Хаменеи всем странам Ближнего Востока необходимо сплотиться в борьбе против Израиля и США. «Наша месть [за гибель Хаменеи] будет в этом. В поражении Израиля на его собственной территории, а также в поражении Трампа и США в регионе», — подчеркнул он.