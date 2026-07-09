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Иранцы требуют скорой мести за смерть Али Хаменеи

Иранский журналист Акбарпур убежден, что всем странам Ближнего Востока необходимо сплотиться в борьбе против Израиля и США.

МЕШХЕД, 9 июля. /ТАСС/. Иранские паломники, пришедшие в Мешхед проводить в последний путь погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, требуют скорой мести за его убийство, передает корреспондент ТАСС.

«В самое ближайшее время мы обязательно отомстим за него», — выразил уверенность иранский инженер, приехавший в Мешхед из соседнего города, чтобы проститься с Хаменеи.

Журналист иранского агентства Khabarfori Акбарпур убежден, что по заветам Хаменеи всем странам Ближнего Востока необходимо сплотиться в борьбе против Израиля и США. «Наша месть [за гибель Хаменеи] будет в этом. В поражении Израиля на его собственной территории, а также в поражении Трампа и США в регионе», — подчеркнул он.

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Биография Али Хаменеи
Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимал ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий и был убит на рабочем месте во время израильских ударов 28 февраля 2026 года: собрали главное из его биографии.
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