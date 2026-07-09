Иранцы требуют скорой мести за смерть Али Хаменеи

Журналист иранского агентства Khabarfori Акбарпур убежден, что по заветам Хаменеи всем странам Ближнего Востока необходимо сплотиться в борьбе против Израиля и США. «Наша месть [за гибель Хаменеи] будет в этом. В поражении Израиля на его собственной территории, а также в поражении Трампа и США в регионе», — подчеркнул он.