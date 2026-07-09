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Трамп заявил об отсутствии решения по выводу войск из Европы

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ещё не принял окончательного решения касательно возможного дополнительного вывода американских войск с территории Европы.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ещё не принял окончательного решения касательно возможного дополнительного вывода американских войск с территории Европы.

Об этом американский лидер заявил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

«Я еще не принял окончательного решения», — сказал Трамп.

Он также не уточнил возможные сроки проведения этой операции.

Ранее президент США заявил, что дополнительный вывод американских военных из Европы будет зависеть от развития ситуации вокруг Гренландии и Ирана.

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