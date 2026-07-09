Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При ударах по аэропорту Ираншахра погиб сотрудник метеоцентра

При ударе США по аэропорту Ираншахра в Иране погиб сотрудник метеоцентра.

ТЕГЕРАН, 9 июл — РИА Новости. Сотрудник метеорологического центра аэропорта погиб в результате ударов по авиагавани в городе Ираншахр на юго-востоке Ирана, сообщил мэр Салим Кадхода.

Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах на острове Абу-Муса в Персидском заливе, в иранских городах Ираншахр, Чабахар, Конарак, Сирик, Джаск и Бендер-Аббас. В последнем, как передавало агентство Mehr, силы ПВО вели огонь по вражеским целям в небе над городом.

«В результате расследования было установлено, что вражеский снаряд повредил часть здания аэродрома и здание метеорологической станции в аэропорту Ираншахр. В ходе этих атак погиб Халед Кадери, сотрудник метеорологического центра при аэропорте», — сказал Кадхода, его слов приводит иранское агентство Fars.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше