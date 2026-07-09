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В Сербии рассказали, почему не хотят вводить антироссийские санкции несмотря на угрозы Запада

Министр Попович: Сербия не будет вводить санкции против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Сербия не только испытывает огромное давление со стороны западных стран из-за нежелания вводить антироссийские санкции, но и получает угрозы. Об этом заявил министр правительства Сербии Ненад Попович.

«Сербия не ввела санкции против Российской Федерации и никогда не введет, хотя мы из-за этого испытываем огромное давление, угрозы, и иногда это отражается на нашей экономике», — сказал Попович в интервью ТАСС.

Политик подчеркнул, что сербы и русские являются двумя самыми близкими народами в мире. Также он назвал санкции несправедливым инструментом.

Также Попович заявил, что Сербия хочет сохранить безвизовый режим для российских граждан и ожидает увеличения потока туристов из РФ.

Тем временем Брюссель добивается разрыва связей Сербии с Россией. Политолог Зубец рассказал о мотивах давления ЕС на Белград здесь на KP.RU.

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