В Сербии рассказали, почему не хотят вводить антироссийские санкции несмотря на угрозы Запада

Сербия не только испытывает огромное давление со стороны западных стран из-за нежелания вводить антироссийские санкции, но и получает угрозы. Об этом заявил министр правительства Сербии Ненад Попович.
«Сербия не ввела санкции против Российской Федерации и никогда не введет, хотя мы из-за этого испытываем огромное давление, угрозы, и иногда это отражается на нашей экономике», — сказал Попович в интервью ТАСС.
Политик подчеркнул, что сербы и русские являются двумя самыми близкими народами в мире. Также он назвал санкции несправедливым инструментом.
Также Попович заявил, что Сербия хочет сохранить безвизовый режим для российских граждан и ожидает увеличения потока туристов из РФ.
Тем временем Брюссель добивается разрыва связей Сербии с Россией. Политолог Зубец рассказал о мотивах давления ЕС на Белград здесь на KP.RU.