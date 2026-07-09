Politico: Эрдоган на саммите НАТО подарил лидерам ЕС пистолеты

Президент Турции передал председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и руководителям государств-членов ЕС в качестве прощального презента на саммите НАТО в Анкаре огнестрельное оружие с гравировкой и боевыми патронами.
Согласно информации, предоставленной изданием Politico, данное оружие было изъято службой безопасности главы Евросовета для дополнительной проверки.
По мнению европейских официальных лиц, подобное оружие не соответствует строгим требованиям безопасности Бельгии, поэтому маловероятно, что Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта будут хранить его лично.
Премьер-министры Великобритании и Нидерландов Кир Стармер и Роб Йеттен, в свою очередь, сообщили, что перед отправкой домой они намерены сдать полученные от президента Турции пистолеты, чтобы их сделали небоеспособными.
Ранее сообщалось, что Эрдоган с усмешкой встретил французского лидера Эммануэля Макрона, прибывшего на официальную фотосессию руководителей НАТО в темных очках.