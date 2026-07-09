В Мешхеде иранцы с ночи собираются у мавзолея в ожидании похорон Хаменеи

МЕШХЕД, 9 июля. /ТАСС/. Жители Ирана уже ночью начали собираться у мавзолея Имама Резы в Мешхеде в ожидании возможности проводить погибшего верховного лидера Али Хаменеи в последний путь, передает корреспондент ТАСС.
Тысячи иранцев вышли на улицы Мешхеда уже ночью, хотя церемонию похорон Хаменеи перенесли с 06:00 на 14:00. Паломники скандируют антиамериканские и антиизраильские лозунги, требуя отомстить за гибель верховного лидера.
Несмотря на позднюю ночь, в окрестностях мавзолея можно увидеть большое количество детей с флагами и портретами Хаменеи в сопровождении их родителей. Многие магазины перешли на круглосуточный режим работы.
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