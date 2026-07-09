Часть стран НАТО готовятся к войне с Россией, считает эксперт

«Альянс окончательно сбросил маски и совершенно открыто декларирует основную цель — максимальное ослабление России руками Украины на горизонте ближайших 3−4 лет с активной подготовкой и уже накачиванием мускул с тем, чтобы, развернув массовые армии, в том числе призывные, пройдя перевооружение и сосредоточив ударные группировки войск, а также необходимую штабную инфраструктуру непосредственно у границ РФ, быть готовыми к полноценному нападению на нашу страну с введением на первом этапе максимально результативных для НАТО ударов по объектам военной, промышленной и энергетической инфраструктуры с целью принудить Москву, как представляется западным стратегам, к признанию существующих реалий и де-факто подписанию заведомо неприемлемого для России условия завершения войны», — сказал Коротченко.