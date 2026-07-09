Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть стран НАТО готовятся к войне с Россией, считает эксперт

Коротченко: европейский сегмент НАТО взял курс на подготовку к войне с Россией.

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Саммит НАТО в Анкаре продемонстрировал практический курс европейского сегмента Альянса на подготовку к войне с Россией в 2030 году, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Практические результаты прошедшего в Анкаре очередного саммита Североатлантического альянса свидетельствуют о том, что страны НАТО, особенно европейский сегмент, взяли курс на практическую подготовку механизмов войны с Россией с перспективой прямого военного столкновения в 2030 году», — сказал Коротченко.

Об этом, по его словам, в частности, свидетельствуют программы, предусматривающие скорейшее изыскание необходимых финансовых средств и запуск масштабного производства в Европе на базе мощностей регионального военно-промышленного комплекса, таких систем вооружения, как беспилотные летательные аппараты большой дальности, крылатые ракеты всех видов базирования, баллистические ракеты средней дальности.

«При этом важная роль отводится в том числе и военно-промышленному комплексу Украины, а также опыту ВСУ по ведению боевых действий против Российской Федерации. Таким образом, по замыслам натовских стратегов, Украина на протяжении ближайших 3−4 лет должна по-прежнему продолжать боевые действия против России с опорой на политическую, финансовую и военно-техническую поддержку западных государств», — сказал аналитик.

Важным также является выделение необходимых финансовых ресурсов для поддержки на плаву режима Зеленского. Это касается как текущего финансирования так и выделение конкретных денежных траншей на закупку вооружения, а также продолжение боевых действий.

«Альянс окончательно сбросил маски и совершенно открыто декларирует основную цель — максимальное ослабление России руками Украины на горизонте ближайших 3−4 лет с активной подготовкой и уже накачиванием мускул с тем, чтобы, развернув массовые армии, в том числе призывные, пройдя перевооружение и сосредоточив ударные группировки войск, а также необходимую штабную инфраструктуру непосредственно у границ РФ, быть готовыми к полноценному нападению на нашу страну с введением на первом этапе максимально результативных для НАТО ударов по объектам военной, промышленной и энергетической инфраструктуры с целью принудить Москву, как представляется западным стратегам, к признанию существующих реалий и де-факто подписанию заведомо неприемлемого для России условия завершения войны», — сказал Коротченко.

Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Анкаре приняли одно из самых коротких совместных заявлений в истории альянса.

Документ состоит всего из пяти тематических разделов и благодарности Турции за гостеприимство и посвящен главным образом военным расходам, развитию оборонной промышленности и общим заявлениям о дальнейшей поддержке Украины.

Они также заявили о намерении развивать свои возможности для нанесения глубоких высокоточных ударов, а также интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, беспилотные системы, искусственный интеллект и разведывательные возможности.

Накануне в рамках форума оборонной промышленности на полях саммита НАТО в Анкаре были подписаны соглашения в области обороны на сумму не менее 50 миллиардов долларов.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше