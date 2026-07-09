Mehr: в иранском городе Аккала произошли взрывы

ТЕГЕРАН, 9 июля. /ТАСС/. Взрывы прогремели в иранском городе Аккала на севере страны, сообщило агентство Mehr.
Отмечается, что несколько снарядов попали в железнодорожный мост в западной части города.
Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о дополнительных ударах по объектам в исламской республике с целью ослабить возможности Ирана по контролю Ормузского пролива. Сообщалось о взрывах в иранских портовых городах Бендер-Аббас, Джаск, Сирик и Чабахар, а также на острове Абу-Муса и в некоторых районах провинции Бушер.