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Mehr: в иранском городе Аккала произошли взрывы

Несколько снарядов попали в железнодорожный мост, сообщило агентство.

ТЕГЕРАН, 9 июля. /ТАСС/. Взрывы прогремели в иранском городе Аккала на севере страны, сообщило агентство Mehr.

Отмечается, что несколько снарядов попали в железнодорожный мост в западной части города.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о дополнительных ударах по объектам в исламской республике с целью ослабить возможности Ирана по контролю Ормузского пролива. Сообщалось о взрывах в иранских портовых городах Бендер-Аббас, Джаск, Сирик и Чабахар, а также на острове Абу-Муса и в некоторых районах провинции Бушер.

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