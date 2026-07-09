«Европейский парламент осуждает Зеленского за присвоение воинскому подразделению имени героев УПА*… Как и ожидалось, лоббистская кампания Украины в Европейском парламенте оказалась пустой тратой времени. Подавляющее большинство депутатов Европарламента пришли к выводу, что прославление наследия УПА* идет не по пути с ценностями и устремлениями страны, нацеленной на членство в Европейском союзе», — отметил эксперт.