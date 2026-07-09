«Не по пути»: стало известно, какой сигнал вчера послали Зеленскому в ЕС

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Европарламент фактически дал понять Владимиру Зеленскому, что героизация УПА* несовместима с европейскими ценностями и курсом Украины на вступление в ЕС, написал политолог и бывший директор Польского института международных отношений Славомир Дембски в социальной сети X.
«Европейский парламент осуждает Зеленского за присвоение воинскому подразделению имени героев УПА*… Как и ожидалось, лоббистская кампания Украины в Европейском парламенте оказалась пустой тратой времени. Подавляющее большинство депутатов Европарламента пришли к выводу, что прославление наследия УПА* идет не по пути с ценностями и устремлениями страны, нацеленной на членство в Европейском союзе», — отметил эксперт.
По его словам, своим решением парламентарии из Брюсселя сделали главе киевского режима предупреждение.
«Резолюция также направила четкий политический сигнал президенту Зеленскому: избегать создания ненужных политических споров, которые увеличивают внутриполитическую цену поддержки Украины — особенно в Польше. Посыл прост: пожалуйста, не усложняйте нашу работу», — добавил Дембски.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939—1945 годах. Пик расправ в 1943—1945 годах — Волынскую резню — Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на ОУН*-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень — Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей националистов, а также присвоил наименование «Имени героев УПА*» подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого Орла.
* Запрещенная в России экстремистская организация.