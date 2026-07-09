Дэвис: запуск выпуска ракет Patriot на Украине займет около трех лет

По его словам, сами перехватчики, о которых говорит Владимир Зеленский, демонстрируют низкую эффективность даже при идеальной работе всех элементов системы. Военный подчеркнул, что даже при наличии всех пусковых установок и радаров сбить цели удаётся с трудом.