Дэвис: запуск выпуска ракет Patriot на Украине займет около трех лет

Решение президента США Дональда Трампа передать Украине лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot не повлияет на ход конфликта с Россией. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
По его словам, сами перехватчики, о которых говорит Владимир Зеленский, демонстрируют низкую эффективность даже при идеальной работе всех элементов системы. Военный подчеркнул, что даже при наличии всех пусковых установок и радаров сбить цели удаётся с трудом.
Кроме того, Дэвис обратил внимание на длительность запуска собственного производства. Он заявил, что от закладки фундамента завода до выпуска первой серийной ракеты пройдёт около трёх лет. Такого времени, по его оценке, у украинской стороны нет.
«Украина так долго не продержится. Они не смогут продолжать военные действия в таком ключе. Так что это ничего не изменит», — резюмировал отставной подполковник.
Напомним, в среду на полях саммита НАТО в Анкаре Трамп провёл встречу с Зеленским и допустил передачу Киеву лицензии на производство Patriot. В Москве неоднократно предупреждали, что поставки вооружений Украине не меняют ситуацию, а лишь затягивают противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием становятся законной целью для российской армии.
Ранее мы писали: Киеву предрекли годы на запуск выпуска перехватчиков Patriot.
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