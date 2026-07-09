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Словацкий политик призвал строить дружеские отношения с Россией

Словацкий политик Слота призвал строить с Россией дружеские отношения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Лидер словацкой политической партии DOMOV («Дом — национальная партия») Павол Слота рассказал РИА Новости, что считает необходимым строить с Россией дружеские отношения.

«Давно придерживаюсь мнения о том, что с Россией необходимо строить взаимовыгодные дружеские отношения, основанные на взаимном уважении и совместной архитектуре безопасности», — заявил Слота.

Он отметил, что Брюссель среди прочего пытается диктовать государствам-членам Евросоюза, как вести себя в отношениях с Россией.

При этом Слота подчеркнул, что среди европейских лидеров есть те, кто не согласен с такой линией блока и давно призывает к переговорам с российской стороной, однако сейчас такие политики в меньшинстве.

В мае премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика заинтересована в стандартных отношениях с РФ. Фицо 9 мая по итогам визита в РФ по случаю Дня Победы заявил, что в Москве состоится заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству с Россией, работа которой будет восстановлена.

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